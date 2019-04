Traditioneller Feuerwehrlauf

Treffpunkt Karfreitag am Gerätehaus

Lindwedel. Der traditionelle Feuerwehrlauf findet am Karfreitag, 19. April, statt. Treffpunkt aller interessierten Teilnehmer ist um 8.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Der Lauf beginnt um 9 Uhr. Nach dem sportlichen Teil klingt die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Frühstück der Teilnehmer im Gerätehaus aus. Zum Holzfahren für das Osterfeuer treffen sich die aktiven Kameraden und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr am Ostersamstag um 8 Uhr. Der Aufbau für das Osterfeuer erfolgt am Ostersonntag um 17 Uhr. Das Osterfeuer wird am Ostersonntag gegen 19 Uhr entzündet. Die Anlieferung von Grüngut an den Osterfeuerplatz ist möglich am Ostersonnabend in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Lindwedel freut sich über viele Besucher aus Lindwedel und Umgebung und wird die Gäste mit Bratwurst, Getränken und Süßigkeiten für die Kinder versorgen.