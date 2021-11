Tresor entwendet

Essel: Nachdem das Eindringen über den Wintergarten scheiterte, öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses am Langen Feldweg und stiegen ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit Münzen. Die Tat wurde am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.15 und 22.30 Uhr begangen. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.