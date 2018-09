Trickdiebe heben Geld ab

Schwarmstedt. Am vergangenen Samstag, gegen 11.05 Uhr, wurde eine Schwarmstedterin auf dem Lidl-Parkplatz am Mönkeberg Opfer von Trickdieben. Ein älterer Herr verwickelte sie in ein Gespräch, während ein anderer die EC- und Masterkarte aus der Handtasche

entwendete, die auf dem Beifahrersitz ihres Autos lag. Die Täter hoben anschließend 2.000 Euro vom Konto ab.