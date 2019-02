Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Verkehrs

Schwarmstedt. Nach mehreren Hinweisen von Verkehrsteilnehmern, die zum Teil in den Grünstreifen ausweichen mussten, konnte am vergangenen Wochenende ein polnischer

Kleintransporter in Schwarmstedt gestoppt werden. Die zwei ukrainischen Staatsbürger standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille war offensichtlich ausschlaggebend für die gefährdende Fahrweise des 28-Jährigen. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt; ein Strafverfahren eingeleitet.