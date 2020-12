Tür des Bads beschädigt

Schwarmstedt. Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 und

Donnerstag, 6.30 Uhr, in der letzten Woche die Scheibe der rückwärtigen Tür und eine weitere Scheibe des Hallenbads an der Straße Am Beu. Dazu nutzen sie vermutlich einen Stein. Der Schaden wird auf rund 650 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei

Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.