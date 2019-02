Tür hält – Einbrecher geben auf

Lindwedel. In der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte durch Herunterdrücken und Übersteigen eines Zaunes Zutritt zu einem Grundstück am Eichenweg. Nachdem sie einen Sichtschutz aufgehebelt hatten, versuchten sie sich an der Eingangstür. Auch zweimaliges Hebeln führte nicht zum Erfolg – die Tür hielt stand. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.