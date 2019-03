Tür und Fenster aufgehebelt

Bothmer. Am Montag, in den frühen Morgenstunden, drangen Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser an der Straße Am See ein. Der Einstieg gelang durch Aufhebeln einer Terrassentür beziehungsweise eines Fensters. Teilweise wurden Räume durchsucht. Ob über eine Scheckkarte hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.