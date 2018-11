Turmblasen

Schwarmstedt. Zwar ist die Dachterrasse vom Hotel Bertram in Schwarmstedt kein Turm, aber schon traditionell der Ort, von dem am dritten Advent Bläserklänge über Schwarmstedt schallen. Am Sonntag, 16. Dezember, um 15 Uhr spielt der Posaunenchor der St.-Laurentius-Kirche weihnachtliche Choräle, während sich die Zuhörerschaft unter dem Vordach der Volksbank mit Glühwein verwöhnen lassen kann.