TV-Geräte gestohlen

Buchholz. Drei Paletten mit insgesamt 24 TV-Geräten ist die Beute von Unbekannten, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche an einem Sattelauflieger bedienten, der auf dem Lkw-Parkplatz am Autohof in Buchholz abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.