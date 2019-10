Twee Buurn un een Schlawiner

Plattdeutsches Theater im Schützenhaus Essel

Essel. Was ist besser? Bio oder konventionelle Landwirtschaft? Diese Frage stellen sich die Biobäuerin Lisa und der Schweinebauer Heini fast täglich in ihrer Dorfkneipe „De grunzende Biggi“. Seitdem der polnische Hofhelfer Pavel auf beiden Höfen arbeitet und der Tierarzt Paule auch nicht der exakteste ist, ist ein Durcheinander vorprogrammiert. Da verschwindet doch der beste Zuchteber von Heini, gerade als er prämiert werden soll!Die Theatergruppe Groß Eilstorf führt den plattdeutschen Schwank in drei Akten am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr im Schützenhaus Essel auf. Einlass ist ab 14 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro (inklusive ein Stück Torte, Kuchen und Kaffee satt) sind erhältlich bei Edda Poppe, Lange Straße 23 in Essel, Telefon (0 50 71) 23 32, Ingrid Woop, Am Kartoffelberg 3 in Essel, Telefon (0 50 71) 96 81 97 sowie beim Malermeisterbetrieb Thomas Kosiol, Im Felde 1 in Essel. Der Schützenverein Essel freut sich auf viele Besucher.