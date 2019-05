Über Zäune schauen

Geöffneter Privatgarten im Heidekreis

Suderbruch. Offener Garten bei Hanna Meyer am Sonnabend, 18. Mai, und am Sonntag, 19. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr in Suderbruch, Zum Heuland 6. Auf dem 8.500 Quadratmeter großen Grundstück gehen Haus und Garten, die kleine Gärtnerei und die ehemalige Betriebsfläche nahtlos ineinander über. Nach der Umgestaltung sind neue Staudenbeete, ein Gemüsegarten und Sitzplätze entstanden. Da es zum angrenzenden Nachbargarten keinen Zaun gibt, verbinden sich die Gärten großzügig miteinander. Das große, runde Beet hat sich zu einem wundervollen Sommerbeet entwickelt, mit vielen Monarden und Phlox. Die Bioland-Gärtnerei Levkoje besteht auch weiterhin, mit einem kleinen, interessanten Angebot an Stauden und Kräutern. Im Mai gibt es unter anderem auch wieder Tomatenpflanzen. Die Kuchenfeen sorgen wie immer für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei.