Überfall auf Postfiliale

Täter entkommen mit Auto der Angestellten

Schwarmstedt. Zu einem Überfall auf die Postfiliale kam es am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Als die 22-jährige Angestellte am Morgen die Filiale betrat und den Tresor öffnete wurde sie niedergeschlagen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Tresor eine hohe Summe Bargeld. Sie flüchteten im Anschluss mit dem PKW des Opfers, einem blauen Opel Corsa mit Hannoveraner- Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde später auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 305, zwischen Niedenstöcken und Esperke verlassen aufgefunden. Das verletzte Opfer wurde zu Arbeitsbeginn von einer Mitarbeiterin aufgefunden und durch den Rettungsdienst anschließend dem Krankenhaus zugeführt. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder Hinweise zu dem blauen Opel mitHannoveraner- Kennzeichen geben können, gebeten sich mit der Polizei Soltau, Telefon (0 51 91) 9 38 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzten.