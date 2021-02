Überfüllter Container

SPD bedankt sich für Hinweise

Marklendorf. Das Bürgertelefon der SPD-Samtgemeindefraktion wird jede Woche sehr gut angenommen und viele Bürger melden sich mit unterschiedlichen Anliegen, Sorgen und Anmerkungen. So wurde die SPD beim letzten Bürgertelefon unter anderem auf einen überfüllten und offenen Schuhcontainer in Marklendorf hingewiesen. Ratsherr Sven Quittkat aus Essel leitete den Hinweis umgehend an die Verwaltung mit der Bitte, dass der Betreiber die Entleerung des Containers vornimmt. „Wir freuen uns über jeden Hinweis aus der gesamten Samtgemeinde - nur so können wir schnell handeln und uns um die Probleme vor Ort kümmern“, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Hildebrandt. Die Hinweise werden zudem auch an die jeweiligen Ortsfraktionen weitergegeben. So konnte sich in diesem Fall Ratsmitglied Aynur Colpan aus der SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf direkt vor Ort ein Bild von dem offenen Container machen und Rückmeldung dazu geben.