Uhle-Hof und KGS beschmiert

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte auf dem Uhle-Hof

an der Straße Unter den Eichen eine aus einem Baum geschnitzte, hölzerne Skulptur (Eulenbaum), die dazugehörige Sitzgruppe und die Pflasterung mit blauer Farbe. An der Gesamtschule wurde darüber hinaus die Scheibe eines Fensters, vermutlich mittels eines Steins, beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.