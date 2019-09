Umfangreiches Herbstferienprogramm

Neues am Computer, Ü50-Atelier oder Capoeira bei PINX

Schwarmstedt. Die Kunstschule PINX startet mit ihrem umfangreichen Herbstferienprogramm am 10. und am 11. Oktober mit „Kultur trifft Digital“. In diesem Kurs erfinden die Teilnehmer wieder fantasievoll Neues am Computer mit dem Medien-Künstler Jasper L. Kühn. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr statt. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren, die gern mit dem Computer gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos. Gefördert wird das Angebot von Kultur macht stark und vom Bundesministerium Für Bildung und Forschung.Ein weiterer Kurs „Ü50-Atelier für Erwachsene“ findet jeden zweiten Samstag im Monat statt (12. Oktober, 9. November und 14. Dezember) von 10 bis 12.30 Uhr.Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen um die 50 oder auch wesentlich älter, die gerne malen. Es ist ein Atelier, bei dem jeder gerne mitmachen kann, um kreativ zu sein, zu malen und die Freiheit des Ausdrucksmalens kennenzulernen. Hier gibt es viel Raum für eigene Ideen. Für den Dauerkurs „Capoeira – Kampf, Tanz und Spiel“ werden noch Teilnehmer gesucht. Der Kurs findet immer freitags in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr statt. Gern können Interessierte zum Schuppern in die Kunstschule kommen.Alle genannten Veranstaltungen finden in den Kreativ-Räumen der Kunstschule PINX statt. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt telefonisch unter (0 50 71) 40 26 im Büro der Kunstschule oder über E-Mail an www.kunstschule-pinx.de. Weitere Informationen zum Sommerferienprogramm gibt es auf der Internetseite der Kunstschlue PINX oder auf der Seite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de des Samtgemeinde Jugendrings Schwarmstedt.