Umweltpreis wird verliehen

Schwarmstedt. Am Montag, 11. November, um 18 Uhr verleiht die SPD der Samtgemeinde Schwarmstedt ihren Umweltpreis an Jürgen „Luigi“ Dobewall für seinen Einsatz bei der Umstellung der Gärtnerei Bogart in einen Betrieb mit weitgehend biologischem Anbau. Die Laudatio wird die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Johanne Modder, MdL, halten. Die Veranstaltung findet im Uhle-Hof statt . Die SPD freut sich auf viele Gäste.