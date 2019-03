Umweltschutztag

Lindwedel. Wie im letzten Jahr soll auch in diesem Jahr wieder für ein noch schöneres Bild in den Ortsteilen der Gemeinde Lindwedel gesorgt werden. Treffen zum diesjährigen Umweltschutztag ist am Sonnabend, 30. März, um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Lindwedel. In kleinen Gruppen werden die Teilnehmer in Lindwedel, Hope, Adolfsglück und auf den Wegen durch Feld und Flur gehen und den Müll, den verantwortungslose Mitmenschen einfach in die Landschaft werfen, einsammeln. Dazu werden viele fleißige ehrenamtlich helfende Hände benötigt. Alle, die etwas für die Umwelt und die schöne Gemeinde tun möchten, sind herzlich willkommen. Zum Abschluss, gegen 13 Uhr, gibt es einen kleinen Imbiss.