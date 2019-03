Umwelttag in Buchholz

Buchholz. Am Sonnabend, 30. März, findet zum wiederholten Mal der Umwelttag in Buchholz statt. Buchholz soll aufgeräumt und von Müll befreit werden. Jeder kann mitmachen. Treffen der freiwilligen Helfer ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Zu einem gemeinsamen Abschluss gegen 12.30/13 Uhr sind alle fleißigen Helfer zu Bratwurst, Kaffee und Kuchen am Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz eingeladen. Weitere Infos gibt es bei Joachim Plesse, Telefon (0 50 71) 6 80 oder Susanne Rüpke, Telefon (0 50 71) 34 28. Das Team Buchholz/Aller – Unser Dorf hat Zukunft freut sich auf viele helfende Hände.