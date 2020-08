Unbekannte dringen in Schule ein

Schwarmstedt. Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Mittwoch nach Mitternacht Licht in einem Klassenraum der Schule Am Beu. Nachdem ihm auch noch eine offenstehende Eingangstür auffiel, alarmierte er die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte durch die gewaltsam geöffnete Tür Zutritt verschafft hatten. Der oder die Täter wurden nicht mehr am Tatort angetroffen. Vermutlich wurde nichts entwendet, jedoch liegt der entstandene Schaden bei 300,- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 80 03 50, erbeten.