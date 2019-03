Unbeschwerte Ferienwochen für arme Kinder

Osteuropa-Freizeiten im GRZ Krelingen / Kleider- und Sachspenden benötigt

Heidekreis. Auch in diesem Jahr werden wieder Kinder aus Osteuropa unbeschwerte Ferienwochen im GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen verbringen. Das GRZ Krelingen veranstaltet die Freizeiten gemeinsam mit der Stiftung „Die Brücke zum Leben“ (Rahden). In diesem Jahr findet bereits im Frühjahr eine Freizeit statt. Vom 24. März bis 5. April werden 50 Kinder aus der Ukraine in Krelingen erwartet. Sie freuen sich auf eine erlebnisreiche Zeit mit Sport und Spiel, Basteln, gemeinschaftlichen Aktionen und Ausflügen in die Umgebung. Zwei weitere Freizeiten für Kinder aus Weißrussland und Modawien finden in den Sommermonaten statt.Bei den Kindern handelt es sich um Mädchen und Jungen, die ohne Optionen für ihr weiteres Leben aufwachsen und oftmals ums Überleben kämpfen. Viele von ihnen sind Waisen. Die Stiftung „Die Brücke zum Leben“, die auch den Ferienaufenthalt in Krelingen organisiert, finanziert in ihren Herkunftsländern den Bau von Kinderhäusern. Für die Kinder ist das die einzige Chance für ein Leben mit Schulausbildung und Zukunft.Durch den Aufenthalt in Krelingen sollen die Kinder erfahren, dass ihr Schicksal Menschen im reichen Land Deutschland nicht kalt lässt. Die Kinder sollen Freude erleben und neue Lebenszuversicht gewinnen. Dazu sollen auch Besuche in den Freizeitparks mit beitragen.Die Betreuer der Freizeit kommen aus osteuropäischen Ländern und beherrschen die Sprache. Sie arbeiten ehrenamtlich mit und reisen auf eigene Kosten an.Für Menschen aus der Region besteht die Möglichkeit, konkret etwas zum Gelingen dieser Freizeiten beizutragen. Die Kinder, die zwischen acht und zwölf Jahre alt sind, benötigen dringend Kleidung. Deshalb sind Spenden von gut erhaltener Kleidung (Unterwäsche, Oberbekleidung, Jacken, Schuhe) willkommen. Aber auch mit Spielsachen (gewaltfrei!), zum Beispiel mit Bällen, Puppen, Autos und auch mit Bastelmaterial kann man den Kindern eine Freude machen.Kleider- und Sachspenden können an der Rezeption des Krelinger Freizeit- und Tagungszentrums abgegeben werden. Auch Geldspenden für Eintrittsgelder, Bastelmaterial, Versicherungen und für die Unterbringung und Verpflegung sind willkommen. Weitere Informationen erteilt Hans Wölk unter Telefon (0 51 67) 97 02 57.