Unfallflucht

Schwarmstedt. Am Dienstag, 12. Januar, zwischen 9.30 und 10 Uhr oder am

Mittwoch, 13. Janar, zwischen 8.30 und 9 Uhr wurde auf dem Rewe-Parkplatz

an der Straße Mönkeberg ein grauer Mitsubishi Outlander an der hinteren, linken

Tür beschädigt. Das Fahrzeug war im Bereich des Imbisses abgestellt. Der

Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Geschehens werden

gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter (0 50 71) 80 03 50 in Verbindung zu

setzen.