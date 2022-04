Unfallzeugen gesucht

Buchholz/Aller. Am Dienstag gegen 13 Uhr, kam es auf der B 214 zwischen

Marklendorf und Jeversen zu einem Unfall, bei dem ein Anhänger in den Seitenraum

kippte. Ein aus Richtung Marklendorf kommender brauner VW-Passat geriet auf die

Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Treckergespann in den Grünstreifen

ausweichen musste. Hierdurch rutsche der Anhänger die Böschung herab und kippte

auf die Seite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der Schaden

beläuft sich auf 10.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher

nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.