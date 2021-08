Unternehmen können sich noch bis 10. August bei der digitalen Messe „work+life 2021“ anmelden

Heidekreis. Vom 20. bis 25. September findet sie statt, die digitale Messe „work+life Heidekreis“. Der Countdown läuft: Bis zum 10. August können sich Unternehmen noch bei der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises anmelden. Die einen bieten eine Unternehmensführung per Handy, die anderen ein Interview mit den Auszubildenden über Laptop und der Nächste zeigt die Herstellung eines Werkstücks oder macht eine Baustellenführung - es gibt viele Möglichkeiten, während der digitalen Messe „work+life“ sein Unternehmen und seine Branche vorzustellen. Ob Führungen, Vorträge oder Einzelgespräche, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerne können auch Unternehmen gemeinsam mit anderen Unternehmen eine digitale Veranstaltung durchführen.

Die Schulen im Heidekreis sind informiert und die Schüler freuen sich schon sehr, die vielfältige Arbeits- und Ausbildungswelt im Landkreis kennenzulernen. Während der Messezeit können Schüler mit den Unternehmen direkt in Kontakt treten - wie bei einer „echten“ Messe auch. Das funktioniert über eine Videokonferenz. Unternehmen können dazu das eigene Konferenztool oder das von der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises bereitgestellte BigBlueButton nutzen. Für BigBlueButton wird gerne Unterstützung angeboten, sodass auch Unternehmen, die bisher wenig Erfahrung in der digitalen Welt gemacht haben, unbeschwert diesen Schritt wagen können. Hilfe gibt es auch bei der Gestaltung und Einrichtung des Messeauftritts.

Für Informationen und Fragen steht Andrea Galonska von der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises per E-Mail unter a.galonska@heidekreis.de oder

telefonisch unter (0 51 91) 97 06 16 gerne zur Verfügung. Über diesen Kontakt sind auch Anmeldungen möglich oder über www.workandlife.hk, Menüpunkt „Messe“.