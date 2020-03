Unternehmerinnenfrühstück

Schwarmstedt. Das U-Netz Heidekreis und Heidrun Hubert-Rummel laden herzlich zum

1. Unternehmerinnenfrühstück ein. Unter dem Motto „Gestärkt mit gutem Frühstück und neuen Impulsen in die Geschäftswelt starten!“ wollen sich alle in schönem Ambiente zu einem zwanglosen Frühstück treffen und sowohl jungen und gestandenen Unternehmerinnen als auch Damen, die über den Schritt in die Selbstständigkeit nachdenken, eine Plattform des Informationsaustausches und der Vernetzung bieten. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 22. April, um 10 Uhr im Antiquitäten-Café, Am Hohen Ufer 1 in Schwarmstedt.

Anmeldung bis 20. April an info@u-netz-heidekreis.de.