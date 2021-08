UWG stellt sich vor

Buchholz/Marklendorf. Zur Kommunalwahl am 12. September stellt sich die neu gegründete Liste der unabhängigen Wählergemeinschaft Buchholz-Marklendorf den Bürgern beider Orte vor. Zwei Wochen vor der Wahl, am Sonnabend, 28. August., stehen die Kandidaten von 14 bis 18 Uhr an einem Informationsstand vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz für Fragen und Anregungen aller Art zur Verfügung.