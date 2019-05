Veranstaltungen der WIR

Modenschau und Ausbildungsbörse

Schwarmstedt. Bei der Wirtschaftsinititative Schwarmstedt stehen einige Termine an. Am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 13 Uhr findet eine Modenschau in der Tanzschule K12, Kirchstraße 12 in Schwarmstedt statt. Ausrichterin ist Swetlana Weigand von Karlowskaja Mode. Am Dienstag, 7. Mai, findet von 14 bis 18 Uhr eine Job- und Ausbildungsbörse im Uhle-Hof, Unter den EIchen statt. Folgende Mitglieder der Wirtschaftsinitiative sind dabei: Heide Kröpke, Dorotheenhof, Michaelis Bau, REWE, Carola Ernst Podologie, Frank Heims, Jörg Müller Standby Profis GmbH, B. und V. Ambulanter Pflegedienst und Inform Fitness.