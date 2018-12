Veranstaltungskalender 2019 ist da

Lindwedel. Am 25. November lud der Heimatverein Lindwedel alle Vertreter der Vereine, Verbände und Gruppen zur Terminabsprache für das Jahr 2019 ein. Daraus resultiert der Veranstaltungskalender 2019. Das Ergebnis liegt nun vor. Ab sofort ist dieser Kalender, für alle Interessierten kostenlos, abholbereit bei der Fußpflege Bartels, der Haar Oase, der Poststelle in Lindwedel, der Physiotherapie Stefan Berg in Lindwedel, der Bäckerei Tenner in Lindwedel und in der „Alten Schule“. Ferner steht er unter www.lindwedel.de als Download zur Verfügung.