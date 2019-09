Versammlung

Schwarmstedt. Die Mitgliederversammlung der Wirtschaftsinitiative Schwarmstedt findet statt am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in Heims Party-Tenne. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: Nachbearbeitung „Lange Nacht“ und die daraus folgende Planung für die nächste „Lange Nacht“ am 17. Juli 2020; Vorbereitung Weihnachtsaktionen und Weihnachtsmarkt; Änderung der Beitragssatzung, da die Wirtschaftsinitiative ab dem 1. Januar Umsatzsteuerpflichtig wird. Wie immer wird es an diesem Abend etwas zu Essen geben und die Getränke übernimmt jedes Mitglied selbst. Wegen der Planung ist eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail bis zum 18. September unbedingt erforderlich.