Versammlung der Erdölinteressenten

Grindau. Alle am Erdölabbauvertrag E0155 C – Grindau beteiligten Grundeigentümer werden hiermit zu der am Montag, 2. März, um 19 Uhr im Schützenhaus Grindau stattfindenden Versammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen neben der Neuwahl eines Bevollmächtigten und eines Stellvertreters, der Beschluss über die Verteilung des Wartegeldes und Verschiedenes. Mehrheitsbeschluss nach beteiligter Morgenzahl. Jeder Morgen gewährt bei der Abstimmung eine Stimme. Sollte sich nach Eröffnung der Versammlung herausstellen, dass keine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, wird die Versammlung geschlossen und am selben Abend erneut einberufen.

Zur Durchführung der obengenannten Tagesordnung findet dann der § 32 BGB sinngemäß Anwendung, wonach die Mehrheit der erschienenen Mitglieder nach beteiligter Morgenzahl beschlussfähig ist.