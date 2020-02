Versammlung des Präventionsrates

Veranstaltung am 19. Februar im Kaminzimmer des Uhle-Hofs

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 19. Februar, findet ab 19 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofs die diesjährige Jahreshauptversammlung des Schwarmstedter Präventionsrates statt. Neben den Berichten über die vielfältigen Aktivitäten, der Vorstellung der Kassenlage und der Entlastung des Vorstands stehen in diesem Jahr turnusmäßig Neuwahlen an.Seit vier Jahren leitet Volker Banschbach als Nachfolger von Heinz-Jürgen Behrens die Geschicke des Vereins als 1. Vorsitzender. Mit Jürgen Hildebrandt (Kassenwart) und Karla Schulz (2. Vorsitzende) wird er dabei von zwei Personen unterstützt, die seit der Gründung des Vereins vor 14 Jahren im Vorstand mit dabei sind; effektiv ergänzt durch Petra Effinghausen, PaC-Managerin Nicole Mittelstaedt, Heiner Siedentopf als Chef der Polizeiwache in Schwarmstedt, Katja Moheit von der Pestalozzi-Stiftung und Maike Blajus als neue Vertreterin der Kindertagesstätten in Schwarmstedt, die vor Kurzem die langjährige Beisitzerin Sieglinde Wegener abgelöst hat, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.Höhepunkte im vergangenen Jahr waren sicher der Vortrag von Eva Hanel und das Theaterstück „Eltern sein – ein Kinderspiel“. Dazu kommen die Berichte über die vielfältige Unterstützung des PaC-Projekts, bei dem die Schulen und Kindertagesstätten der Samtgemeinde vernetzt und in ihrer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Prävention unterstützt werden. Wer erfahren möchte, wie genau das Jahr ablief und welche Pläne bestehen, ist herzlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Völlig unverbindlich, einfach als gern gesehener Gast, der natürlich auch jederzeit Vereinsmitglied werden kann.