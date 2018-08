Versuchter Einbruch in Autohaus

Schwarmstedt. Unbekannte versuchten in den vergangenen Wochen zwei Mal in ein Autohaus an der Neustädter Straße in Schwarmstedt einzudringen. Dazu setzten sie in der ersten Augusthälfte und in der Nacht zu Dienstag Hebel an mehreren Fenstern an – das Aufbrechen gelang allerdings nicht. Aus unbekannten Gründen ließen sie von der

weiteren Tatausführung ab. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 1.000

Euro geschätzt.