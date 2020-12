Verwaltung zwischen den Jahren geöffnet

Heidekreis. Auch in der Zeit von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, ist die Kreisverwaltung erreichbar. Der Heidekreis bittet jedoch kritisch zu prüfen, ob ein Anliegen auch ohne persönliche Vorsprache und somit telefonisch oder online erledigt werden kann.

Am Sonnabend, 2. Januar, bleiben die Dienstleistungsbüros in Bad Fallingbostel und Soltau geschlossen.