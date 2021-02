Viele Anfragen beim Bürgertelefon

Schwarmstedt. Wie jede Woche gingen beim Bürgertelefon der SPD Samtgemeindefraktion zahlreiche Hinweise und Anfragen ein. Dieses Mal am Telefon war Ratsmitglied Timo Heiken. So wurde unter anderem sehr oft das Thema Streugutkisten angesprochen. Viele Bürger waren verwundert darüber, dass diese nicht mehr vorhanden sind und es dazu keine Informationen gab. Gerade bei den aktuellen Wetterverhältnissen hätte man diese sehr gut gebrauchen können. Weitere Themen waren die Hundetoilleten in Lindwedel sowie viele Fragen rund um das Impfen. Alle Angelegenheiten wurden aufgenommen und bearbeitet. Die SPD in der Samtgemeinde freut sich über die zahlreichen Rückmeldungen und kümmert sich um die Anliegen.