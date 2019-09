Krelinger Männertag am 12. Oktober

Heidekreis. Ein vielfältiges Programm erwartet Männer zwischen 18 und 80 beim Krelinger Männertag am Sonnabend, 12. Oktober, im GRZ Krelingen. Zum Thema „Abenteuer Alltag“ gibt es Referate von Jörg Ahlbrecht. Er ist Referent, Pastor, Buchautor und seit 2004 theologischer Referent bei Willow Creek Deutschland. Außerdem werden Seminare und Gesprächsrunden zu Themen wie „Brennen ohne auszubrennen“, „Frieden in Ehe und Familie“, „Starke Väter – starke Kinder“, „Ängste überwinden“ angeboten. Trommel-Workshop, Bogenschießen, Erlebnisparcours und Baggerfahren ergänzen das umfangreiche Programm.Der Krelinger Männertag beginnt um 12 Uhr in der Krelinger Heinrich-Kemner-Halle mit einem Snack, Musik und einer Ansprache von Jörg Ahlbrecht. Nach dem Nachmittagsprogramm mit Seminaren und Workshops stärkt ein kräftiges Essen aus der Gulaschkanone die Teilnehmer. Der Männertag endet gegen 20 Uhr mit einem „Fireabend“ am Lagerfeuer.Der Krelinger Männertag wird vom GRZ Krelingen gemeinsam mit dem Christlichen Männertraining (CMT) und anderen Männergruppen veranstaltet. Die Anmeldung ist unter www.krelinger-maennertag.de möglich. Dort gibt es auch weitere Infos.