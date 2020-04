Virtueller Infoabend

IGS Wedemark lädt für Dienstag, 28. April, ein

Mellendorf. Die IGS Wedemark macht es trotz der aktuellen Lage möglich, an einem Infoabend teilzunehmen. Die Sekundarstufen I – Leitung der IGS Wedemark, Annika Greif, lädt für Dienstag, 28. April, ab 18 Uhr in einen virtuellen Raum ein. Den Link dazu finden Interessierte auf der Homepage der IGS: www.igs-wedemark.de. Die Sekundarstufen I – Leitung stellt allgemeine Informationen zum Unterricht, zur IGS und zur Anmeldung vor und steht dann natürlich auch für Fragen zur Verfügung.Zoom ist ein Videokonferenztool, das kostenlos an allen digitalen Endgeräten genutzt werden kann. Die IGS freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Um die Eltern bei der Entscheidung für die IGS als weiterführende Schule zu unterstützen, hat die Schulleitung eine Kurzpräsentation zur IGS auf der Homepage hochgeladen.Natürlich können die Eltern sich jederzeit an die IGS Wedemark wenden, um noch offene Fragen zu klären. Sie werden gebeten, dazu über das Sekretariat einen Telefontermin mit der Sekundarstufen I – Leitung: (05130) 58 11 60 oder unter info@igs-wedemark.de vereinbaren.