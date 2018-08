Krelinger Frauentag mit Thea Eichholz

Heidekreis. „Von Nix kommt Nix“ ist das Thema des Krelinger Frauentages am Sonnabend, 1. September. Er findet ab 10 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen statt. Referentin ist die Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin Thea Eichholz. Gemeinsam mit ihren Begleitmusikern ist sie bereits ab Vorabend, 31. August, um 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Lebensecht“ in der Krelinger Glaubenshalle zu erleben (Karten sind an der Abendkasse erhältlich). Neben den Vorträgen erwarten die Besucherinnen Seminare zu verschiedenen Themen und Workshops wie Sandmalerei, Israelische Tänze, Bogenschießen und Gospelsingen. Anmeldungen zum Krelinger Frauentag sind unter www.krelinger-frauentag.de möglich.