Vorabendgottesdienst

Lindwedel. Am Sonnabend, 22. September, um 18.10 Uhr findet im evangelischen Gemeindezentrum Lindwedel der nächste Vorabendgottesdienst statt. An diesem Abend wird das Thema Pilgern in den Fokus gesetzt. Nach einer kurzen Pause schließt sich ein Lichtbildervortrag zu diesem interessanten Thema an. Gegen 19.30 Uhr beginnt Ulrike Fischer aus Bothmer mit dem Bericht ihrer Erlebnisse auf dem Jakobsweg. Seit Hape Kerkelings Erfolgsbuch „Ich bin dann mal weg“ hörte man viel über diese legendäre Pilgerstrecke. Ulrike Fischer hat sie mit eigenen Füßen bewältigt, dabei einige Abenteuer durchstanden und viele eigene Erfahrungen gesammelt. Ihre Erinnerungen werden durch eindrückliche Fotoaufnahmen auf der Leinwand untermalt. Der Eintritt ist frei.