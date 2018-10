Vorbereitungstreffen

Lindwedel. Der Heimatverein Lindwedel plant auch für dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt am 30. November zu veranstalten. Hierzu gibt es am Donnerstag, 1. November, um 19 Uhr im Sportheim des SV Lindwedel-Hope ein Treffen, zu dem alle eingeladen sind, die sich an der Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes beteiligen wollen.