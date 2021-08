Vortrag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat in Schwarmstedt, Hauptstraße 4 , lädt am 12. August um 16 Uhr zu folgender Veranstaltung ein: Im Todesfall (Teil 2). Auch für das "Danach" kann vorgesorgt werden. An alles gedacht? Zur Hilfestellung gibt es einen Erfahrungsbericht mit Checkliste bei dieser Veranstaltung.