Vortrag der Koordinierungsstelle

Digitalisierung – So ein komisches Bauchgefühl

Heidekreis. Alle mögen ihre kleinen digitalen Helferlein – das Smartphone, das Navi, die Apps für den Fahrkartenkauf und die Musikerkennung. Trotzdem machen wolkige Begriffe wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz vielen Menschen irgendwie Angst, Da ist so ein komisches Bauchgefühl. Das ist nicht verwunderlich. Zum einen sind diese Begriffe nicht zu greifen, zum anderen wird alles rund um die Digitalisierung gerne als höhere Gewalt verkauft. So entsteht ein Gefühl von Ohnmacht.Das muss nicht so sein. Vielmehr können Unternehmen den Hype um die Digitalisierung zum Anlass nehmen, um sich jenseits von Bits und Bytes mal wieder grundlegend mit der Frage zu beschäftigen, wie ihr Betrieb eigentlich funktioniert, was ihn ausmacht, was man davon bewahren will oder was gerne anders werden darf. Anschließend kann man souverän und im eigenen Tempo entscheiden, welche digitalen Angebote zum Unternehmen passen und wie man sie einsetzen möchte. Um diese grundsätzlichen und strategischen Überlegungen soll es im humorvollen um mit vielen Beispielen gespickten Vortrag von Sabine Breit gehen. Und auch ein wenig um das vermeintliche Mysterium der Algorithmen. Termin ist Mittwoch, 4. März, von 19 bis 20.30 Uhr in der felto-Filzwelt, Markststraße 19 in Soltau. Es entstehen keine Kosten. Anmeldung bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de. Anmeldeschluss ist der 26. Februar.