Vortrag im Uhle-Hof

„Auf den Spuren der Vergangenheit“

Schwarmstedt. Das Heimatarchiv Schwarmstedt lädt für Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr in den Uhle-Hof ein zu einem Vortrag von Mario Pahlow, Bezirksarchäologe des Niedersächsisches Landesamt für Denkmalspflege in Lüneburg.Aller und Leine mit ihren Nebenflüssen sind zwei bedeutende Flusssysteme, die die Landschaft Niedersachsens prägen. Im Zusammenfluss der beiden Ströme treffen die Einflussbereiche der Nordsee und der gesamten norddeutschen Tiefebene aufeinander. Das neu entdeckte Marschlager bei Wilkenburg bringt die Flüsse in die Nähe des Römischen Reiches. Im Vortrag soll ein Abriss über die Bedeutung der beiden Flusssysteme für die besiedlungsgeschichtliche Entwicklung Nordniedersachsens gezeigt werden. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf dem Raum des südlichen Heidekreises, wo Aller und Leine zusammenfließen und so die weiträumige Erschließung der Landschaft erst ermöglichen. Neben altbekannten Funden und Fundstellen sollen auch zahlreiche Funde in die Betrachtung eingeschlossen werden und bieten so ein umfassendes Bild der spannenden Siedlungslandschaft im Aller-Leine-Tal. Von den ersten hier lebenden Menschen wird ein Bogen gespannt über die verschiedenen Zeitepochen bis zur jüngsten Vergangenheit und deren Einfluss auf das heutige Leben an den Flüssen.Karten für diese Veranstaltung des Vereins Uhle-Hof erhalten Interessierte für acht Euro bei Lotto Toto, von Bostel, Bahnhofstraße 6 in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78 und an der Abendkasse.