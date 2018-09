Vortrag in der KGS

Die Kunst der Grenzziehung

Schwarmstedt. „Die Kunst der Grenzziehung, konsequent erziehen – erfolgreich erziehen“ heißt der Vortrag am Dienstag, 18. September, ab 19.30 Uhr in der Mensa der KGS Schwarmstedt statt. Thomas Grüner, Diplom-Psychologe, hinterlässt starke Spuren: ob bei Eltern oder Lehrern, er schafft es, Zuhörer nahezu zwei Stunden lang zu faszinieren. Grenzen setzen ist eine der wichtigsten erzieherischen Aufgaben, denn Kinder und Jugendliche wollen wissen, wie weit sie gehen können. Grenzen geben ein Gefühl der Sicherheit und Orientierung. Kinder und Jugendliche brauchen Erwachsene, die durch Regeln, Rituale, Halt und Geborgenheit vermitteln. Sie müssen wissen, was von ihnen erwartet wird, was erlaubt ist und was nicht. Der Eintritt beträgt drei Euro. Veranstalter ist der Präventionsrat Schwarmstedt.