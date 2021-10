Vortragsreihe für Frauen

Angebot der Koordinierungsstelle beim Heidekreis

Heidekreis. Für alle Frauen, die sich selbstständig machen möchten, bietet die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis als Rüstzeug zur Verwirklichung ihres Zieles ein Kompaktseminar mit fünf themenbezogenen Bausteinen an. Am 5. November stehen „Knowhow zur Existenzgründung“ und „Das Marketing-Basis-Kit“ auf dem Programm. Der Sonnabend, 6. November, beleuchtet die Themenbereiche „Gründungswissen Steuerrecht“, „Akquise“ und „Erfolgreich verhandeln“. Für jede dieser Veranstaltungen konnte die Koordinierungsstelle qualifizierte Dozenten gewinnen, die aus der Praxis berichten und fundierte Fachkenntnisse vermitteln. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.koostelle- heidekreis.de einsehbar. Die Vortragsreihe findet in Präsenz im Hotel Park Soltau am 5. November von 15 bis etwa 19.30 Uhr und am 6. Noveber von 9 bis 19 Uhr statt. Anmeldeschluss ist der 29. Oktober. Die Gebühr beträgt 100 Euro für die Gesamtveranstaltung, Imbiss und Getränke enthalten. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail an koostelle@heidekreis.de.