Während der Fahrt zusammengesackt

Essel. Ein 70-jähriger Fahrer eines Wohnmobils sackte am Dienstagmittag während der Fahrt in einem Stau auf der A 7, Richtung Hannover, plötzlich zusammen. Das Fahrzeug beschleunigte und fuhr auf einen davor fahrenden Van auf. Die 67-jährige Beifahrerin des

Österreichers lenkte das Fahrzeug an die Seite. Ein Rettungswagen wurde angefordert.