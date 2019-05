Wahlparty

Buchholz. Der SPD-Ortsverein Samtgemeinde Schwarmstedt und Björn Gehrs laden am Sonntag, 26. Mai, ab 18 Uhr alle Mitglieder und Interessierte zu einer Wahlparty in Plesses Gasthof in Buchholz ein. Die Hochrechnungen zur Europawahl und die Ergebnisse der Samtgemeindebürgermeisterwahl werden bereitgestellt und können gemeinsam kommentiert und diskutiert werden.