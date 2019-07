Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Eine Wanderung mit dem MTV Schwarmstedt „Wiehbuschwiesen – Waldsiedlung“ findet am Sonntag, 14. Juli, statt. Treffpunkt ist um 6 Uhr am Rathausplatz in Schwarmstedt. Die Wanderstrecke beträgt elf Kilometer, ein Frühstück ist vorgesehen. Es gibt eine Fahrgemeinschaft nach Steimbke. Anmeldungen bis 11. Juli bei Gerhard Brozinski unter Telefonnummer (0 50 71) 10 08.