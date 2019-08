Wandern mit dem MTV

Wandern mit dem MTV: Müden – Poitzen – Erlebnispfad heißt es am Sonntag, 11. August, ab 9 Uhr. Los geht es am Rathausplatz in Schwarmstedt. Die Wanderstrecke beträgt elf Kilometer, ein Kaffeetrinken ist vorgesehen. Es gibt eine Fahrgemeinschaft nach Müden.

Infos bei Gerhard Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.