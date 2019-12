Wandern mit dem MTV

Bothmer. Die nächste Wanderung mit dem MTV Schwarmstedt, Tour „Jahresabschluss und Weihnachtsfeier“ findet am Sonntag, 8. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Gasthaus zur Linde in Bothmer. Infos bei Gerhard Brozinski unter der Telefonnummer (0 50 71) 10 08.