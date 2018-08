Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Die Wanderfreunde des MTV treffen sich am Sonntag, 9. September, um 10 Uhr auf dem Rathausplatz. In Fahrgemeinschaften wird nach Eickeloh zu Rudi`s Backhaus, An der Bahn 8 gefahren. Die Teilnehmer wandern durch den Hademstorfer Bruch, Hermanns Bienen-Zaun, Blaubeerplantage und Eickeloher Bruch. Es werden zwei Strecken je sieben und elf Kilometer angeboten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen bei Rudi. Gäste sind willkommen und zahlen einen geringen Beitrag. An- oder Abmeldungen bis 7. September bei Gerd Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.