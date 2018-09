Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Am Sonntag, 14. Oktober, ab 10.30 Uhr bietet der MTV Schwarmstedt eine Wanderung von der Nienhagener Heide zur Giltener Heide an. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer. Es werden Fahrgemeinschaft nach Nienhagen gebildet. Start ist am Rathausplatz Schwarmstedt. Anmeldungen bis 12. Oktober bei Gerhard Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.